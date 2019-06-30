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30 Haziran 2019 08:43 | Pazar

Yunanistan ve Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD ile ilgili planları deşifre edildi

Dr. İbrahim Müslim’in Yunanistan’daki PYD sorumlusu olarak görev yaptığı ve burada PKK'yı önemli oranda Rum ve Yunanlıların finanse ettiği ortaya çıktı.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) uzmanlarının hazırladığı “Avrupa’da PKK Yapılanması” başlıklı kapsamlı çalışmada PKK’nın Yunanistan ile Rum kesiminin planları deşifre edildi. 666 sayfalık kitapta bölücü terör örgütün, Almanya başta olmak üzere, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Norveç’teki faaliyet ve yapılanması detaylı olarak aktarıldı. 

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PYD’NİN YUNAN KOLU 

11 uzmanın, 11 ülkedeki PKK yapılanmasını incelediği kapsamlı çalışmada, Yunanistan’daki PYD sorumlusu olarak Dr. İbrahim Müslim’in görev yaptığı ve PKK’nın düzenlediği birçok etkinlikte boy gösterdiği belirtildi. Kitapta, “Müslim gerek Yunanistan’da Suriye’den göçen mültecilerin organizasyonu gerekse Kuzey Suriye’deki PKK yapılanmasıyla temas açısından önemli bir konumunda. Yunanistan’daki Rojava Kürdistanı, PYD’nin Yunanistan’da faaliyet gösteren bir organıdır” denildi. 

ÖNEMLİ BİR FİNANS KAYNAĞI 

Ruken Demir, Rugeş Efrin, Songül Karabulut gibi birçok PKK militanının Yunanistan’da faaliyet gösterdiğine dikkat çekilirken, “Yunanistan’daki PKK yapılanmasına destek veren konumunda olan bir diğer örgüt Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Yunanistan temsilciliğidir. KYB’nin Atina’daki sorumluluğunu Rawa Baban isimli bir PKK sempatizanı yapmaktadır” bilgisi paylaşıldı. Yunanistan’ın PKK için finans kaynağı açısından da önemli bir ülke konumunda olduğu, Lavrion Kampı’ndaki terör elemanlarının aktif olarak faaliyet yürüttüğü de aktarılıyor. PKK’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki finans trafiğini “Kıbrıs Kürdistan Dayanışma Komitesi” üzerinden yönettiği belirtilirken, Kıbrıs Rum Kesimi’nde her yıl 40 milyon euro gelir sağlandığına dikkat çekildi. 

Kaynak: Akşam

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