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05 Ocak 2023 Perşembe 20:05:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 20:05:00

Yunanistan Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye kalktı... Cevabını aldı

Kaynak: AA

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Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye çalışan Yunan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.

Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.

Etiketler : türkiye yunanistan ege
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