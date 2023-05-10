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10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:42:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:42:00

Yunanistan tarafından ölüme itilen göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

IHA'da yer verilen habere göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Etiketler : yunanistan göçmen muğla
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