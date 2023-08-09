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Yunanistan tarafından geri itilen 67 göçmen kurtarıldı
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 23:10:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 23:10:00

Yunanistan tarafından geri itilen 67 göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : yunanistan kaçak göçmen
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