Yunanistan sınırından 7'si terörist 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.