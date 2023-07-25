Yunanistan sınırından 7'si terörist 8 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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