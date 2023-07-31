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31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00:00

Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : yunanistan fetö fetullahçı terör örgütü edirne
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