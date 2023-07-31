Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
Kaynak: AA
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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