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07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:30:00

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ö. ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : fetö fetullahçı terör örgütü yunanistan
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