VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu'na girişler başladı
Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
Ankara merkezli 45 ilde otomobil kaçakçılığına yönelik "Kontak" operasyonu
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı
11 Nisan 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 12:00:00

Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınır hattında 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelinin, FETÖ terör örgütüne üye olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan fetö terör örgütü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX