Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.