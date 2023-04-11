Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınır hattında 1 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelinin, FETÖ terör örgütüne üye olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.