Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."