Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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