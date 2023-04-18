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18 Nisan 2023 Salı 10:51:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 10:51:00

Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : hudut kartalları yunanistan sınır fetö terör örgütü
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