  • BIST
    1530.27
  • Dolar
    7,7296
  • Euro
    9,1783
  • Altın
    417,7650
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan: Şiddet salgınını ortadan kaldırmak için iş birliğimizi daha da artırmalıyız
İtalya'da Astrazeneca aşısının 65 yaş üstüne kullanılması için izin verildi
Mısır'ın Türkiye hamlesi Yunan basınını çıldırttı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma Sanayii, Uzay Programı çalışmalarına katkı s...
Erzurum daki Su yüzeyindeki köpüklerin yanmasının nedeni araştırılıyor
İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada 'monarşinin kaldırılması' çağrıları yap...
ABD'de salgından ölenlerin sayısı 525 bini geçti
İçişleri Bakanlığı: Denetimler ülke genelinde devam ediyor
6. İstanbul Publishing Fellowship başlıyor
"Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin kendisidir"
Türk mühendislerden müthiş dokunuş!
Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek
Sayı 10 milyonu geçti...
Başkan Erdoğan: "Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız"
'Allah'ı bilmezsem hiç olarak gideceğim'
Bakan Varank duyurdu...
İbrahim Kalın'dan AB, ABD, Rusya ve S-400 açıklaması
Danimarkalı bakandan korkutan açıklama
"Kadınlar hayatın her alanında var"
Yunanistan'da büyük panik!
İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor
İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi
Rusya'ya 'dezenformasyon' suçlaması!
Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı
08 Mart 2021 Pazartesi 20:59:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 21:20:00

Mısır'ın Türkiye hamlesi Yunan basınını çıldırttı

ABONE OL

Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi, Yunan basınında sert eleştirilere neden oldu.

Atina'da yayımlanan Proto Thema gazetesi, "Mısır'dan kalleşlik" başlıklı haberinde, Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle sınırlanan parselde hidrokarbon araştırma izni verdiğini belirterek, Kahire'nin bu konudaki kararını "Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği" şeklinde nitelendirdi.

Haberde, Mısır'ın bu tavrının Atina'nın tepkisine yol açtığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının ardından acil olarak Kahire'ye hareket ettiği belirtilerek, Kahire ve Atina arasında aslında bölgede hidrokarbon araştırması yapacak şirketin belirlenmesi konusunda çıkan uyuşmazlıktan kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü.

Söz konusu haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı (Dendias), Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını tanımasına sevinerek yararlanma yönüne gittiği soruna bir çözüm formülü bulabilecek mi? Yunanistan ve Mısır'ın anlaşarak Münhasır Ekonomik Bölgelerinin bir bölümünün sınırlarını belirlediği bölgenin sonundaki 28 meridyenin doğusunda araştırma yapacak şirket bulunması konusunda oluşan sorunun çözümü için 'altın bir kesit' bulabilecek mi? Yoksa Kahire bir firavun bürokrasisi mekanizmasından kaynaklanan sonuçları belirsiz yanlışa mahsur mu kalacak?"

- "KARAR BİRÇOK SORU İŞARETLERİ YARATIYOR"

Ta Nea gazetesi de "Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu" başlığı altında yayımladığı haberinde, "Mısır'ın, Atina ve Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina'da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı.

Atina'nın, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile diplomatik satranç tahtasında yeni girişimlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Mısır ile Türkiye arasında olası yakınlaşmayla ilgili açıklamaların Atina hükümetince yakından izlendiği belirtildi.

Yunan "energia.gr" portalı ise "Kahire'den W18 parselinde izin verilmesinde soru işaretleri" başlığını kullandığı haberinde, "Mısır Enerji Bakanlığınca, Atina ve Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak belirlediği deniz bölgesinde (W18 Parsel) hidrokarbon araştırmaları için izin verme kararı birçok soru işaretleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'ın araştırma için izin verdiği bölgenin Türkiye'nin kıta sahanlığı olarak açıkladığı ve koordinatlarını BM'ye sunduğu bölgeyle sınırlandığı belirtilen haberde, gelişmelerin Atina'dan takip edildiği vurgulandı.

Etiketler : atina yunanistan mısır
'Yalnız ve mutluyum' mesajı

'Yalnız ve mutluyum' mesajı
Huzurlu ev arayışında

Huzurlu ev arayışında
Marsel'in caz keyfi

Marsel'in caz keyfi
Yeşilçam'ı anlatacaklar

Yeşilçam'ı anlatacaklar
Aşk acısı zayıflattı

Aşk acısı zayıflattı
Final pozu

Final pozu
Kadınlar korkmadan yaşasın

Kadınlar korkmadan yaşasın
Artık oyuncu değil heykeltıraş

Artık oyuncu değil heykeltıraş
Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER