12 Şubat 2023 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 13:49:00
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz
Kaynak: AA
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, “Hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde, zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.” dedi.
Deprem bölgesini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde, zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.
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