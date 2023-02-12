Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'de

12 Şubat 2023 Pazar 10:59:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 10:59:00
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye geldi
Kaynak: AA
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unanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
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