VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Su endişesi tüm yurda yayıldı
50 bin yıl sonra yeniden geliyor!
Ege Denizi'nde deprem
Grip salgınının yaşandığı Avrupa'da ilaç temininde sıkıntılar baş gösteriyor
Emtia piyasasında yılın son haftasında genel olarak pozitif bir seyir izlendi
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek
02 Ocak 2023 Pazartesi 08:11:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 08:11:00

Yunanistan basınında Türkiye paniği: Bütün planlarımızı bozar!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmanın ardından şimdi de Ankara, Şam yönetimi ile 11 yıl sonra normalleşme sürecine girdi. Bu durum Yunanistan'da paniğe neden oldu. ki ülke arasında muhtemel bir Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının planlarını bozacağı dile getirildi.

Ankara, Şam yönetimi ile 11 yıl sonra normalleşme sürecine girdi. Bu durum Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını, bu yakınlaşmasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için ciddi sonuçları olacağını yazdı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin bir kısmını Ege'ye kaydırma senaryosunun, Yunanistan için olumsuz bir gelişme olabileceğine de dikkat çekildi.

Atina'yı endişelendiren bir diğer adım ise Türkiye'nin SİPER füze denemesi oldu.

Yunan basını, 100 kilometre menzilini aşan SİPER hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesinin de, Yunanistan için kritik bir durum olduğunu yazdı.

Öte yandan, Yunanistan'ın Ege'deki hukuk dışı talepleri de Yunan basınında tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemlerin uluslararası bir geçerliliği olmadığına vurgu yapıldı. "Yunanistan peri masalına devam ediyor" denildi.

Yunanistan'ın böyle bir hamle yapması sonucunda Türkiye'nin bunu savaş sebebi sayacağı da ifade edildi.

Etiketler : Şam yönetimi ANKARA Yunanistan Ege Türkiye
Hollywood eğitimi

Hollywood eğitimi
İşin Aslı VIP

İşin Aslı VIP
Zaman düeti!

Zaman düeti!
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi
15'inci yaşa merhaba

15'inci yaşa merhaba
Kiltli Ersin!

Kiltli Ersin!
İlker'e bağlandım

İlker'e bağlandım
İlk kez gelinlik giydi

İlk kez gelinlik giydi
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX