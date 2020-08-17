Yunanistan Avrupa'ya yalvarıyor! 'Türkiye'ye karşı bizi kayırın' mektubu

Yunanistan Avrupa'dan istediği desteği bulamayınca İngiltere'ye 'Bizi kayırın' mektubu gönderdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini, korsan anlaşmalar ve provokasyonlarla sabote etmeye çalışan Yunanistan, sığındığı Avrupa ülkelerinden destek görmüyor.

Tüm diplomatik yolları deneyen Yunanlar, Türkiye'yi karşısına almak istemeyen Avrupa'nın 'diyalog'dan öteye geçmeyen çağrılarından oldukça rahatsız.

Provokasyonlarına hukuki zemin bulamayan Yunanistan, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı kayırmasını talep ediyor.

'BİZİ KAYIRIN' MEKTUBU

Star.com.tr'de yer alan habere göre çabaları boşa çıkan Yunanistan, Almanya başta olmak üzere tekliflerini geri çeviren AB ülkelerinde istediğini alamayınca, tanınmış kişiler üzerinden İngiltere'ye adeta yalvarıyor.

Yirmi beş tanınmış akademisyen, yazar ve siyasetçinin imzasını taşıyan ve İngiltere'ye yazılan mektupta, The Times'ın editörüne gönderildi.

Mektupta, 'Türkiye'nin NATO müttefikleri, Ankara'nın faaliyetlerinin kabul edilemez olduğu konusunda net olmalı. Bu konuda Türkiye ile Yunanistan arasında eşitlik politikası uygun değildir.' ifadeleriyle, Yunanistan'a özel muamele uygulanmasını istedi.

İngiliz kamuoyuna da yansıyacak mektupta, temelsiz ithamlarla Türkiye'ye yönelik bir kara propaganda da yürütülmeye çalışıldı.

AB'nin de karşı çıktığı 'Mısır - Yunanistan korsan anlaşmasına' hiç değinilmeyen mektupta, Türkiye'nin faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğu yalanına yer verildi.