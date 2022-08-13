Yunanistan açıkça terörist besliyor

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'ın teröristlere, Türkiye'ye karşı kullanmak için alan açtığını belirterek, "Atina'da ne ararsanız var; DHKP-C, PKK, FETÖ'cü her şey var. Hepsinin de yeri belli. 21'inci yüzyılda bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi açık seçik terörist besliyor" dedi. Üst düzey Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nın DHKP-C, PKK, FETÖ'cülere ev sahipliği yaptığını söyledi.



ABD ÜSLERİ TİYATRO

Yetkili, Türkiye olarak adaların silahlandırılmasına müsaade etmenin mümkün olmadığını ve bu konuda Türkiye'nin yeteri kadar hukuki dayanağı olduğunu ifade etti. Yetkili, Yunanistan'ın, ülkesindeki ABD üsleri üzerinden tiyatro oynadığını, ABD'lilerin derdinin bir güney-kuzey hattı oluşturmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.