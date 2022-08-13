Yunanistan açıkça terörist besliyor
Kaynak: Akşam
Bir Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'ın teröristlere, Türkiye'ye karşı alan açtığını belirtti.
Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'ın teröristlere, Türkiye'ye karşı kullanmak için alan açtığını belirterek, "Atina'da ne ararsanız var; DHKP-C, PKK, FETÖ'cü her şey var. Hepsinin de yeri belli. 21'inci yüzyılda bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi açık seçik terörist besliyor" dedi. Üst düzey Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nın DHKP-C, PKK, FETÖ'cülere ev sahipliği yaptığını söyledi.
ABD ÜSLERİ TİYATRO
Yetkili, Türkiye olarak adaların silahlandırılmasına müsaade etmenin mümkün olmadığını ve bu konuda Türkiye'nin yeteri kadar hukuki dayanağı olduğunu ifade etti. Yetkili, Yunanistan'ın, ülkesindeki ABD üsleri üzerinden tiyatro oynadığını, ABD'lilerin derdinin bir güney-kuzey hattı oluşturmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.
- Yunanistan açıkça terörist besliyor
- Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin içeriğine ilişkin paylaşım
- 43 derece sıcakta klip çekti
- Bakan Soylu iddialara yanıt verdi: İftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum
- Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı
- Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur