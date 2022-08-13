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13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:13:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:13:00

Yunanistan açıkça terörist besliyor

Kaynak: Akşam

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Bir Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'ın teröristlere, Türkiye'ye karşı alan açtığını belirtti.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'ın teröristlere, Türkiye'ye karşı kullanmak için alan açtığını belirterek, "Atina'da ne ararsanız var; DHKP-C, PKK, FETÖ'cü her şey var. Hepsinin de yeri belli. 21'inci yüzyılda bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi açık seçik terörist besliyor" dedi. Üst düzey Dışişleri yetkilisi, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nın DHKP-C, PKK, FETÖ'cülere ev sahipliği yaptığını söyledi.

ABD ÜSLERİ TİYATRO

Yetkili, Türkiye olarak adaların silahlandırılmasına müsaade etmenin mümkün olmadığını ve bu konuda Türkiye'nin yeteri kadar hukuki dayanağı olduğunu ifade etti. Yetkili, Yunanistan'ın, ülkesindeki ABD üsleri üzerinden tiyatro oynadığını, ABD'lilerin derdinin bir güney-kuzey hattı oluşturmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : yunanistan pkk terör terör örgütü
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