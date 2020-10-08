  • BIST
    1146.93
  • Dolar
    7,9468
  • Euro
    9,3440
  • Altın
    482,2570
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması
Koronavirüs tedavisi gören Trump'ın başkanlık münazarasına katılmayacağı açıklandı
Yunan'ın provokasyonu elinde patladı! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un yeni sezonuna katılacak tasarımcılar açıklandı
MSB'den flaş Ermenistan açıklaması: Tarihine kara bir leke daha eklemektedir
Türkiye'den Ege ve Karadeniz için 3 yeni Navtex duyurusu
"Emre Belözoğlu beni çok istedi"
Çukur final mi yapıyor? Dizinin sevilen karakteri Cumali çarpıcı açıklamalarda bulundu
4 gün önce dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi: Hoş geldin oğlum
İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi
Yemen ordusu duyurdu: Yemen destekli Husiler ağır kayıplar verdi
Serenay Sarıkaya başka isimle hastaneye mi yattı? Flaş iddia...
Aliyev'den flaş sözler: Topçu ateşlerine rağmen Ermenistan topraklarına saldırmıyoruz
Azerbaycan'dan Yunanistan'a misillime!
İşgalci Ermenistan'ın katlettiği sivil sayısı 31'e yükseldi
BM İdlib'e 45 tır insani yardım gönderdi
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner hücre evinde yakalandı
Başkan Erdoğan: işgal son bulursa sorun çözülür
33 il için son dakika uyarısı! Toz fırtınası, hortum, dolu yağışı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar
Vatandaşlar önlem aldı! Koruma kalkanları hazırlandı
Bir şehirden sevindiren haber! Vaka sayıları kontrol altına alındı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı için istenen ceza belli oldu
"Türkiye ile iş birliği bölgesel gücümüzü artırıyor"
08 Ekim 2020 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 17:00:00

Yunan'ın provokasyonu elinde patladı! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen 29 Ekim tarihine ilişkin NAVTEX yayınlayarak provokasyon girişiminde bulunan Yunanistan'ın hamlesi elinde kaldı.

Yunanistan yeni bir provokasyona imza atarak, 29 Ekim'i de kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti. Türkiye, jet misillemeyle karşılık verdi.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan diyalog masasını devirmeye yönelik eylemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yunanistan, 29 Ekim’i de kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Yunanistan bu tehditkar adımıyla iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen bir ilkeyi çiğnemiş oldu. Söz konusu NAVTEX'e karşılık da Türkiye dün, mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.

Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'in iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER