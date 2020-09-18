Yunan'dan yeni tahrik! Yeni Bosna'ya dev haç diktiler
Kaynak: DHA
Yunanistan, Meriç Nehri sınır bölgesinde tehlikeli bir provokasyona imza atarak sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna'ya dev haç dikti ve Türkiye'den görülecek şekilde ışıklandırdı. Törende konuşma yapan papazlar, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.
Atina yönetimi, Türkiye-Yunanistan sınır hattında tehlikeli bir prpvpkasyona imza attı. Sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek, Türkiye'den görülecek şekilde ışıklandırıldı.
DHA'da yer alan haberde, haçın açılışı papazların duası eşliğinde yapıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu.
"HER GÖRDÜKLERİNDE BİZİ HATIRLAYACAKLAR"
Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.
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