Yunan yayınevi müdürü FETÖ'ye övgü yağdırdı

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12 Mart 2021 Cuma 10:29:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 10:29:00

Yunan yayınevinden FETÖ elebaşına destek! Canlı yayında skandal sözler

Kaynak: DHA

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PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütü üyelerine siyasi sığınma talebi altında ülkeye giriş izni veren Yunanistan'da örgütlere verilen desteğe bir yenisi daha eklendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan kitap, Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü.

Yunan medyasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütüne propaganda desteği geldi. ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. Kitap ve FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuşan Yeni Demokrasi Partisi eski milletvekili, Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou MEGA televizyonunda katıldığı bir programda FETÖ elebaşı Gülen hakkında konuştu.Kitabı Yunanca çeviren çevirmenin adının ise yazar ve avukat olan Sotiris Livas'ın yaptığı belirtildi.

YAYINEVİ MÜDÜRÜNDEN TERÖRİST ELEBAŞINA ÖVGÜ

Terör örgütü elebaşı Gülen'in kitabını yayınlanan yayınevinin müdürü Katerina Markou konuşmasında, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok ülkede takdir ve beğeni topladığını ileri sürdü. Katerina Markou, FETÖ elebaşı Gülen'i bir dini önder olarak adlandırması ise dikkat çekiyor.

FETÖ ELEBAŞI İLE RÖPORTAJ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile çevrimiçi canlı bir söyleşi yaptıklarını dile getiren Katerina Markou, MEGA televizyonuna bu söyleşi ile ilgili kısa bir video yayınladı. Markou, FETÖ ele başının Yunanistan hakkında söylediklerini yayınladı. Terörist elebaşı Papazisis Yayınevi Müdürü Katerina Markou ile yaptığı söyleşide şu ifadeler yer aldı. "Yunanistan bizim için çok önemli. İki millet bir dönem kardeş olarak kabul edildi. Bazıları yanlış taktikler ve stratejiler izleyerek bizi arkadaşlardan ve yoldaşlardan ayırdı. Belki bir gün bu insanlar tekrar bir araya gelirler. Ancak bu ortaklık bu şekilde bile yapılabilirse, takdirle ele alınmalıdır. Herhangi bir nedenle herhangi bir tarafı desteklemek istemiyorum. Birisi ister masum olsun ister haksız olsun, o zaman aynı yerde bir arada yaşamaları mümkündür. Hümanizmin de aslında öğrettiği budur. Göründüğü kadar zor olsa da, kaçınılmazdır. Bir ülke, bir sorumluluğun yükünü taşıyamayacağını gösterebilir. Ancak, netleştiğinde hiçbir anlaşmazlık olmayacağını düşünüyorum. Türkiye ve Suriye'de ve birçok ülkede başka bir ülke denince akla ilk gelen Yunanistan oluyor. Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur"

Etiketler : fetö yunanistan yayınevi
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