Yunanistan'dan Türkiye'ye çirkin iftira

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerine karşı Yunanistan ve Fransa'nın öncülüğünde kurulan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da destek verdiği Philia (Dostluk) Forumu'na ilişkin Yunan medyasında yer alan bir haber Yunanistan'ın Türkiye hezeyanlarını bir kez daha gösterdi. Greek City Times adlı haber sitesinde, "Türk ve Pakistanlı medya mensubu 'paralı askerler' Philia Forumu ülkelerine savaş açtı" başlıklı haberde, Atina merkezli Avrupa ve Amerika Çalışmaları Araştırma Enstitüsü'nün raporuna yer verildi. Raporda Türkiye ve Pakistan istihbaratlarının çok güçlü bir iş birliği içinde olduğu ve Türk medyası kullanılarak Forum'a üye ülkelerin kötülenmesinin amaçlandığı şeklinde karalama yapıldı. TRT World ya da Anadolu Ajansı gibi medya organlarının Philia Forum'un gerçek yüzünü ortaya koymaları da "Türk ve Pakistan istihbarat örgütlerinin ortak çalışması" olarak sunuldu.



'KARŞI MEDYA' ÖNERİSİ

Yazıda Philia Forum'un Türk medyasına karşı bir medya oluşturmaya başladığı ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Hami Aksoy da "Hiçbir ülkeyi hedef almadığı öne sürülen bu forumda Yunan Dışişleri Bakanı tarafından Türkiye'ye yöneltilen mesnetsiz iftiralar, aslında bu girişimin Türkiye'ye yönelik husumet üzerine inşa edildiğini göstermektedir" demişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ev sahipliğinde düzenlenen foruma Mısır, BAE, Fransa gibi ülkeler çağrılırken Türkiye davet edilmemişti.

TÜRK İHA'LARINI BİZ NASIL DURDURURUZ?

Türk İHA ve SİHA'larını Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan Newpost haber sitesi, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti. Yunan basını, Atina'nın Türk İHA'larına karşı kapsamlı bir çözüm için yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.

Akşam