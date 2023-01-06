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06 Ocak 2023 Cuma 18:10:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 18:10:00

Yunan generale tokat gibi cevap: Türkiye boş konuşmaz

Kaynak: AA

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Keçi Adası'nda Yunanistan bayrağı ile Bodrum'a karşı poz vermesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu tür fotoğraflara Türkiye müsaade etmez ve gereğini yapar. 'Ansızın geleceğiz' dediğinde Türkiye boş konuşmaz, söylerse yapar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Keçi Adası'nda Yunanistan bayrağı ile Bodrum'a karşı poz vermesine tepki gösterdi.

Oktay, bir YouTube kanalında yayınlanan röportajında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 20 yılda yaptığı en büyük icraatın başında, topluma ve gençlere öz güven kazandırmasının yer aldığını belirten Oktay, dünyada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ayrıcalık olduğu bir döneme gelindiğini söyledi.

- "TÜRKİYE 20 YILDA ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜ"

Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın bir üstyapı olduğunu ve onun altyapısının geçmişteki 20 yılda hazırlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

Türkiye'nin sahip olduğu sondaj ve sismik gemileriyle enerji alanında yerlileşme ve millileşme hamlesi yaptığına dikkati çeken Oktay, bu ruhla hareket edildiğinde Karadeniz'de doğal gazın, Gabar Dağı'nda petrolün ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Oktay, Türkiye'nin diğer ülkelerle yürüttüğü ilişkiler sayesinde, dışa bağımlı olduğu enerji alanında bir enerji üssü olma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

- "BU TÜR FOTOĞRAFLARA TÜRKİYE MÜSAADE ETMEZ"

Savunma sanayinde sağlanan başarının arkasında siyasi iradenin bulunduğunu dile getiren Oktay, Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada kendisine rağmen senaryo yazan ve hayata geçirmeye çalışan yapılara, içerideki vesayete karşı yaptığı gibi dış vesayetlere de meydan okuma noktasına geldiğini ifade etti.

Oktay, Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşmasında başkanlık sisteminin önemli bir rol oynadığını, bunun "tek adam" sistemi olmayıp çok ciddi bir istişare mekanizmasıyla çalıştığını ve Türkiye'nin bu sayede krizlere karşı daha esnek ve dinamik hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

Togg projesinin muhteşem zamanlamayla hayata geçirildiğini belirten Oktay, elektrikli araçların cazibesinin arttığı bir dönemde, esasen bir "akıllı sistem" olan Togg'un her türlü otomasyon ve bilişim altyapısını içerdiğini, tıpkı akıllı telefonlar gibi güncellenip yeni fonksiyonlar kazanabileceğini ifade etti.

Etiketler : Türkiye Yunanistan Savunma
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