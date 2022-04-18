Yunan gazeteci umduğunu bulamadı!

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18 Nisan 2022 Pazartesi 08:38:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 08:39:00

ABD'li sözcü Türkiye'yi övdü, Yunan gazeteci şekilden şekile girdi

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ABD'de düzenlenen Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında, Yunan gazeteci Michail Ignatiou Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet etmeye, algı yaparak Türkiye'yi suçlamaya çalıştı. Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a "Türkiye gibi ABD ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları reddetmesi kabul edilebilir mi? Türkiye hariç diğer müttefikleriniz yaptırımlarınızı takip ediyor. Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" sorusunu yönelten Yunan gazetecinin propagandasını ABD'li sözcü bozdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Yunanistan, ilişkilerini barışçıl bir yolla, diplomatik zeminde ilerletmeye çalışan Türkiye'ye karşı dostane tavırdan uzak bir anlayış ile medya yoluyla saldırı düzenlemeye çalışıyor.

ABD'de düzenlenen Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında, Yunan gazeteci Michail Ignatiou Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet etmeye, algı yaparak Türkiye'yi suçlamaya çalıştı. Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a "Türkiye gibi ABD ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları reddetmesi kabul edilebilir mi? Türkiye hariç diğer müttefikleriniz yaptırımlarınızı takip ediyor. Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" sorusunu yönelten Yunan gazetecinin propagandasını ABD'li sözcü bozdu.

"TÜRKLER ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ"

Price Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirtirken, Türkiye'nin, sorunun diplomatik zeminde çözülmesi için verdiği çabaya değinen Price Türkiye'nin NATO'daki yerinin önemiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye söz konusu olduğunda, Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bir NATO müttefiğidir. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. NATO, çeşitli destek biçimleri konusunda Ukrayna işle çok yakın bir iş birliği içindedir. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler. Ancak maalesef, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, İsrail ya da diğer ülkeler, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri başarılı olamadı. Bu sonuç ülkelerin çabalarının eksikliğinden değil, Rusya Federasyonu, bu çatışmayı sona erdirmek için diplomasiye girişmekte ciddi görünmemesinden kaynaklanıyor."

"TÜRKİYE'NİN YAPTIRIMLARI İHLAL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yunan gazeteci istediği cevabı alamayınca kendi oluşturmaya çalıştığı algı operasyonunu, yine kendisi yönetmeye kalktı. Price'a üst üste sorularla "Yani Türkiye ile herhangi bir sorun yok öyle mi? Türkiye sizin öncülüğünüzdeki yolu takip etmeyi reddediyor, Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Yani bunu kabul ediyorsunuz. Ve Türkiye bu eylemi ihlal ediyor. Anladığım kadarıyla bunu da kabul ediyor, bunda bir sorun görmüyorsunuz. Haklı mıyım?" diye sorunca Price şunları söyledi:

"Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmüyorum, bilemiyorum. Ama Türkiye önemli katkılarda bulundu. Türkiye yine bir NATO müttefiki ve bu bağlamda Rus saldırganlığına karşı çıktı ve Ukrayna halkını destekleme kampanyasına önemli katkılar sağladı."

Etiketler : Rusya ile Ukrayna NATO Türkiye
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