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04 Haziran 2022 Cumartesi 00:48:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 00:48:00

Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kaynak: AA

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Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakanlığa çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.

Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.

Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

Etiketler : Diplomatik Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
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