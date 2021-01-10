  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
12 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan basınından tuhaf AB iddiası: Arnavutluk, yönünü Türkiye'ye çevirdi
Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e mesaj
WhatsApp'ı protesto edenler buraya kaçıyor...
Tapuya gitmeden evi arsayı internetten sattık
Endonezya'da düşen yolcu uçağı ile ilgili flaş gelişme!
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp kararı... 'Ayrılıyorum'
Bakan Dönmez'den Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması açıklaması
Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu
Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Ailenin yeni üyeleri
Yasemin Allen set arasında rock'n roll ruhunu konuşturdu
Survivor Nisa Avokado perisi oldu
Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
Kurtuluşa inandı ilk adımlarını attı
Köy okullarının abisi
Polislerden sürpriz kutlama
Cansu Kurtçu Kovid-19 aşısına gönüllü oldu
10 Ocak 2021 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 14:40:00

Yunan basınından tuhaf AB iddiası: Arnavutluk, yönünü Türkiye'ye çevirdi

ABONE OL

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinden rahatsız oldu. Arnavutluk'un Yunanistan'a sırtını dönerek Türkiye'ye yaklaştığı ifade edilirken Avrupa Birliği'ne de katılma hayalini zayıflattığı ileri sürüldü.

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti Yunanlıları rahatsız etti. Yunan basını, Arnavutluk'un Türkiye olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü.

Star.com.tr'nin haberine göre ziyaret vesilesiyle "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanenin yapımını üstlendiğini yazdı.

"ARNAVUTLUK YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ"

Arnavut siyasetinde Yunan karşıtlığının göze çarptığını yazan Yunan basını "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve Türkiye'ye bakıyor" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASININDAN TUHAF "AB" İDDİASI

İyonya'daki karasularının 12 mil'e uzatılması Arnavutluk ile bir sürtüşme noktası olmadığını altını çizen Yunan basını, Arnavutluk'un Türkiye olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü.

RAMA'DAN ASELSAN'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri görüşen Başbakanı Rama, Arnavutluk'un ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN'a ziyarette bulunmuş, yakın gelecekte Arnavutluk'un şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini belirtmişti.

Etiketler : yunan basını türkiye ab
Şeyma Subaşı'nın Mısır'dan peri masalı

Şeyma Subaşı'nın Mısır'dan peri masalı
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar
Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli veda

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli veda
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı

İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı

Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER