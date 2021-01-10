Yunan basınından tuhaf AB iddiası: Arnavutluk, yönünü Türkiye'ye çevirdi
Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinden rahatsız oldu. Arnavutluk'un Yunanistan'a sırtını dönerek Türkiye'ye yaklaştığı ifade edilirken Avrupa Birliği'ne de katılma hayalini zayıflattığı ileri sürüldü.
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti Yunanlıları rahatsız etti. Yunan basını, Arnavutluk'un Türkiye olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü.
Star.com.tr'nin haberine göre ziyaret vesilesiyle "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanenin yapımını üstlendiğini yazdı.
"ARNAVUTLUK YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ"
Arnavut siyasetinde Yunan karşıtlığının göze çarptığını yazan Yunan basını "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve Türkiye'ye bakıyor" ifadelerini kullandı.
YUNAN BASININDAN TUHAF "AB" İDDİASI
İyonya'daki karasularının 12 mil'e uzatılması Arnavutluk ile bir sürtüşme noktası olmadığını altını çizen Yunan basını, Arnavutluk'un Türkiye olan ilişkilerinin Avrupa Birliği'ne katılma hayalini zayıflattığını ileri sürdü.
RAMA'DAN ASELSAN'A ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri görüşen Başbakanı Rama, Arnavutluk'un ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN'a ziyarette bulunmuş, yakın gelecekte Arnavutluk'un şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini belirtmişti.
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