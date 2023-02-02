Yunan basını çarpıtarak paylaştı! Türkiye'den görüntülerle cevap

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02 Şubat 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 08:30:00

Yunan basınında çıkan haberlere yalanlama: Eski görüntüleri yeniymiş gibi çarpıtarak haberleştirdiler

Kaynak: AA

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'da bazı haber sitelerinde Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntülerin yeniymiş gibi çarpıtılarak haberleştirildiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan medyasına ait bazı haber sitelerinde, Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntülerin yeni görüntülermiş gibi paylaşıldığı ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Olayın çarpıtılarak haber yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"5 Ocak 2023 tarihinde Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerinin sağlandığı, Yunan Sahil Güvenlik botunun uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği açıklamaların yer aldığı basın bilgi notu, olaya ilişkin video ile beraber kamuoyuyla paylaşılmıştır. 1 Şubat 2023 tarihinde bazı Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında sanki yeni yaşanan bir olaymış gibi Yunan unsurunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı görüntüler paylaşılmıştır."

Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan Sahil Güvenlik unsurunu bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla yaptığı manevralar esnasında kaydedilen video çekimine istinaden çarpıtılarak yapılan habere ilişkin gerçek görüntülere de yer verilen açıklamada, haberlerde yer alan tarihin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Sahil Güvenlik botu Yunan Sahil Güvenlik
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