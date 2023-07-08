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08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:05:00

Yunan bakandan itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Kaynak: AA

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın yaşamış olduğu 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında, Türkiye'yi takip etmesini engellediğini belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, iki ülke halklarının barışçıl birlikteliği için Türkiye'ye "zeytin dalı uzatmaya devam ettiklerini" söyledi.

Yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde söz alan Dendias, ülkesinin yeni dönemdeki savunma politikalarını değerlendirdi.

Dendias, "Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle (Türkiye'de yaşanan) deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz." diye konuştu.

YUNANİSTAN, SİLAHLANMA PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK

Ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydetti.

Dendias, Yunanistan'ın bu çerçevede 24 Rafale savaş uçağına ve 3+1 Belharra sınıfı firkateyne sahip olurken 83 F-16 ve 37 F-16 Block 50'nin modernizasyonunun yapılacağını ve 20 F-35 savaş uçağının temin edileceğini anlattı.

Yunanistan'ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında Türkiye'yi takip etmesini engellediğini belirten Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için de gerekli olduğunu savundu.

Ülkesinin Avrupa savunma sanayisiyle işbirliği yapabileceğini ve Avrupa fonlarından yararlanabileceğini dile getiren Dendias, Avrupa'daki silahlı kuvvetler ve üniversitelerle inovasyon işbirliği çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Etiketler : Türk savunma sanayii Yunanistan Yunanistan-Türkiye Dendias
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