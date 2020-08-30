Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! O bölgeye asker gönderdiler

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30 Ağustos 2020 Pazar 13:37:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 13:46:00

Yunan ateşle oynuyor: Turist feribotuyla Meis adasına asker konuşlandırdılar

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Doğu Akdeniz'de askeri ve siyasi gerilim had safhaya ulaşırken, Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Yunan ordusu, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis adasına asker konuşlandırdı. Turistleri taşıyan feribotla bölgeye gelen askerlerin fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmamasıyla birlikte bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan bunlara bir yenisini daha ekleyerek sihlandırılması yasak olan Meis Adası'na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması sonrası bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak sihlandırılması yasak olan Meis Adası'na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı.

FOTOĞRAFLAR ULUSLARARASI HABER AJANSLARI TARAFINDAN SERVİS EDİLDİ

Yeni Şafak'ın AFP'den aktardığı habere göre, Yunan askerlerinin adaya turist feribotları ile geldiği görülüyor. Yunanistan attığı bu adımlarla fiili olarak 1947 Paris Antlaşmasını delerek adalarda işgalci durumuna düşmüş oluyor

TÜRKİYE İÇİN POTANSİYEL TEHDİT

18 adayı silahlandıran ve bazı adalara savaş uçağı dahi konuşlandıran Yunanistan'ın bu girişimleri Türkiye için potansiyel tehdit oluşturuyor.

YUNANİSTAN İŞGALCİ KONUMDA

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak adaları silahlandırdığına dikkat çeken Rumeli Balkanlar Araştırma Merkezi'nden Hasan Özkan, şöyle devam etti:

"Ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda bir takım süreçleri bazen cevapsız bırakabilir ve zamana yayabilirler. Türkiye de bunu yapmıştır ve bugün ne kadar doğru olduğu görünmektedir çünkü Yunanistan uluslararası hukuku hiçe sayarak adaları silahlandırmış ve Türkiye’yi alenen tehdit etmektedir. Türkiye için bu bir fırsattır. Adaların hukuki statüsü tartışmalı hale gelmiştir ve Yunanistan fiili olarak 1947 Paris antlaşmasını delerek adalarda işgalci durumuna gelmiştir."

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