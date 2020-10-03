  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7612
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    473,8690
İstanbul
15 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NBA finalinde Lakers'tan ikinci galibiyet!
Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de Fatih'le birlikte petrol ve doğal gaz arayacak
Bakan Selçuk açıkladı: ASDEP ile 5,2 milyon vatandaşa ulaştık
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş NATO açıklaması
Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Nükleer' mesaj
Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 100 bini aştı
Zelenskiy: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Sadio Mane'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'den Libya açıklaması: Çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyoruz
İlk koronavirüs aşısı 2021'in başında hazır olur
Yunan ateşle oynuyor! Doğu Akdeniz'de 2 NAVTEX yayınladı, Türkiye'den anında karşılık geldi
Gardaş SİHA'larımız ile destan yazdı, Türk'ün şanlı bayrağı dikildi! Ermenistan bozguna uğradı
Erdal Özyağcılar, yeni rolü için zayıflamaya başladı
Altınlarını bozdurup öğrencisine Eba'ya girmesi için televizyon alan Botan Erekli! Helal olsun sana ...
AB bildiğiniz gibi! Bir ileri, iki geri...
Rusya'ya ait helikopter, Japonya hava sahasını ihlal etti
Bilanço ağırlaşıyor...
İstanbul'da 10 ilçede terör operasyonu!
DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Trump'tan videolu mesaj! Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Ermenistan'a ağır darbe! Çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi
Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi
Ağaoğlu: 36 saat içinde kimin gidip kimin kalacağı belli olacak
03 Ekim 2020 Cumartesi 09:05:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 09:26:00

Yunan ateşle oynuyor! Doğu Akdeniz'de 2 NAVTEX yayınladı, Türkiye'den anında karşılık geldi

ABONE OL

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayımladı.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayımladı. Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya Navteks istasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek bu NAVTEX ilanlarını kendisi tekrar yayınladı.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki NAVTEX ilan etti. Doğu Akdeniz'de sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen bu provokasyon üzerine Türkiye kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için kendisi yeniden NAVTEX yayımladı. Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya Navtex İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

'YUNANİSTAN DİYALOG MASASINI DEVİRME GAYRETİNDE'

Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu Navtex'lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi. Kaynaklar, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın ise diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER