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03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:54:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:26:00

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

4 KİŞİHAYATINI KAYBETTİ

Yüksekova Kaymakamı Doğramacı: İlk belirlemelere göre kazada, aralarında milli eğitim personellerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti

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