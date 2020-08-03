Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
4 KİŞİHAYATINI KAYBETTİ
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