11 Ağustos 2022 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 17:04:00
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
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