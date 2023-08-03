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03 Ağustos 2023 Perşembe 07:54:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 07:54:00

Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor: Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddesi, yeni Genelkurmay Başkanı'nın belirlenmesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

GENELKURMAY BAŞKANI BELİRLENECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yüksek Askeri Şura Milli Savunma Bakanı
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