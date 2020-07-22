22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:52:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:52:00
Yüksek Askeri Şura, Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
Ayrıntılar geliyor
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