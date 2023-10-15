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YSP mitinginde terör propagandası: 4 terörist sevici gözaltına alındı
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15 Ekim 2023 Pazar 17:49:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 17:49:00

YSP mitinginde terör propagandası: 4 terörist sevici gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.

ANKARA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : YesilSolKongre TerorPoster Gozalti
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