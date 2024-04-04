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04 Nisan 2024 Perşembe 16:33:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 16:33:00

YSK'den 2 ilçe için karar: Oylar yeniden sayılacak!

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, Çorum Uğurludağ'da ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti.

Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.

YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.

Etiketler : YSK Isparta Aksu seçim yenileme Çorum Uğurludağ oy sayımı
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