YSK'dan iki ilçede seçimleri yenileme kararı

YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.

Bir il, 20 ilçe ve 3 belde için yapılan, "oyların yeniden sayılması", "seçimin iptali" ve "seçimin yenilenmesi" başvurularını değerlendiren YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin "ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılması" yönündeki talebini reddetti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini de reddeden YSK, Hilvan ve Pınarbaşı ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Bu kapsamda, YSK'nin 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararı çerçevesinde, yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

- YSK'NİN ALDIĞI DİĞER KARARLAR

Öte yandan YSK'nin bugünkü toplantısında, Zonguldak Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde CHP'nin yaptığı "oyların tamamının yeniden sayılması" talebi, Elvanpazarcık beldesinde CHP'nin yaptığı "sandıkların yeniden sayılması" talepleri ile Tokat'ın Zile ilçesinde MHP'nin yaptığı "oyların yeniden sayılması" talebi reddedildi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde AK Parti'nin "oyların yeniden sayılması" istemi reddedilirken, Isparta'nın Atabey ilçesinde MHP'nin "ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi" talebi reddedildi. Samsun Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisinin "ilçe belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması istemi" de reddedildi.

İYİ Partinin Samsun'un Bafra ilçesinde "seçimin iptal edilmesi", Siirt'in Eruh ilçesinde DEM Parti'nin "seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması", Atabağ beldesinde DEM Parti'nin "seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması", Kütahya'da CHP'nin belediye başkanlığı seçimine ilişkin "tüm oyların yeniden sayılması yönünde kararın kaldırılması" taleplerini reddeden YSK, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde CHP'nin "geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik verilen il seçim kurulunun kararlarının kaldırılması" talebini uygun bulmadı.

YSK'nin aldığı diğer kararlar ise şöyle:

"Hakkari'nin Çukurca ilçesinde DEM Parti'nin 'oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi', İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde CHP'nin 'ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oyların sayılması', Adana'nın Yüreğir ilçesinde AK Parti'nin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine ilişkin 'geçersiz oy pusulalarının yeniden sayılması' talepleri reddedildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde CHP'nin 'belediye başkanlığı seçiminin iptaline, mümkün olmadığı takdirde oyların yeniden sayılması', Bursa'nın Kestel ilçesinde YRP'nin belediye başkanlığı seçimlerinde 'geçersiz oyların yeniden sayılması', Giresun'un Tirebolu ilçesinde CHP'nin il genel meclisi üyeliği seçiminde 'geçersiz oyların yeniden sayılması', Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde YRP'nin belediye başkanlığı seçimlerinde 'oyların yeniden sayılması' talepleri de reddedildi."

YSK, ayrıca Hatay'ın Arsuz ilçesinde BBP'nin "belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi", Bingöl'ün Yedisu ilçesinde MHP'nin "yeniden sayım ve döküm yapılması", İzmir'in Buca ilçesinde AK Parti'nin "oyların yeniden sayılması" ile Kars merkezde DEM Parti'nin "yapılan seçimlerin iptaline karar verilmesi" istemleri için ret kararı verdi.