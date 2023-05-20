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YSK'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı oy kullanımı açıklaması
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20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:20:00

YSK'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı oy kullanımı açıklaması

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YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı

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