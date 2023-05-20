20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:20:00
YSK'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı oy kullanımı açıklaması
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı
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