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03 Nisan 2023 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 20:19:00

YSK'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin itirazlara yönelik verdiği red kararının gerekçesini paylaştı. Cumhurbaşkanının görev süresini, cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihinin esas alınarak belirlendiği kaydedildi.

Kararda, Anayasanın 101'inci ve 6271 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının görev süresinin 'birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi'nin esas alınarak belirleneceği hatırlatıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihinin esas alındığı belirtildi.

"Birlikte yapılan ilk seçim" tarihinin 24 Haziran 2018 olduğu ve Cumhurbaşkanının birinci dönem beş yıllık görev süresinin bu tarihten itibaren başladığı ifade edildi.

Bu durumda, Başkan Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazların reddine karar verildiği kaydedildi.

Etiketler : başkan erdoğan Cumhurbaşkanı YSK

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