YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarına göre yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972.
YSK resmi sosyal hesabı üzerinden "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577'dir." duyurusunda bulundu.
- YSK yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı
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