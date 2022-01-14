14 Ocak 2022 Cuma 12:25:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 12:25:00
YSK üyelerini tehdit eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a soruşturma!
Kaynak: AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özdağ hakkında bir gazeteye verdiği mülakatta, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle "Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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