YSK üyelerini tehdit eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a soruşturma!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özdağ hakkında bir gazeteye verdiği mülakatta, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle "Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.