VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu
Türkiye'nin uçuş trafiği artıyor
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
"(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"
YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları karara bağladı
07 Nisan 2024 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 14:38:00

YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları karara bağladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt ile Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü ilçeleri ile Mardin'in Dargeçit, Kocaeli'nin Körfez, Adıyaman'ın Besni ilçeleri için siyasi partilerin yaptığı başvuruları karara bağladı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul bu kapsamda, bugünkü toplantısında, Siirt ili belediye başkanlığı seçim sonuçları ile bazı ilçelerle ilgili itirazları değerlendirdi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti, Siirt'te, DEM Parti adayı Sofya Alağaş'ın kazandığı belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesini talebini kabul etmedi.

YSK, CHP'nin Adıyaman'ın Besni, Yeniden Refah Partisinin ise Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali taleplerini de reddetti.

MHP'nin Samsun Salıpazarı, CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oylarının yeniden sayımı talepleri de YSK tarafından reddedildi.

Yeniden Refah Partisinin, Samsun Vezirköprü ilçesi belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatayı alan başkanının mazbatasının iptali için yaptığı başvuru da YSK tarafından kabul edilmedi.

YSK, DEM Parti'nin, Mardin İl Seçim Kurulunun Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına yaptığı itirazı da görüştü. İl Seçim Kurulunun kararını kaldıran YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul etti. İlçede oylar yeniden sayılmayacak.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ak parti mhp chp yeniden refah partisi
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX