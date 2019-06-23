23 Haziran 2019 19:05 | Pazar
YSK duyurdu, yasaklar 19.15'te kalkıyor
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
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