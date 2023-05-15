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15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:01:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:01:00

YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener, "Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldı." dedi.

Yener, "09.45 itibariyle; Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5.2 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." dedi.

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Etiketler : ysk ahmet yener türkiye seçim
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