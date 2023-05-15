YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Yener, "Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldı." dedi.
Yener, "09.45 itibariyle; Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5.2 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." dedi.
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