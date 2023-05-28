YSK Başkanı Yener: Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir
YSK Başkanı Yener, "Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir. Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Yener, "Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir. Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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