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17 Ocak 2024 Çarşamba 10:22:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 10:22:00

YSK Başkanı Yener: Tüm Türkiye de 31 Mart seçimlerine hazır

Kaynak: AA

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YSK Başkanı Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız. Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart seçimleri hakkında açıklamada bulundu.

Tüm Türkiye'nin seçime hazır olduğunu belirten Yener, şunları söyledi:

"Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız.

Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor."

Etiketler : ysk ahmet yener deprem bölgesi
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