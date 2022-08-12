YSK Başkanı Akkaya'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir tartışılan seçmen bilgilerinin ellerinde olduğuna dair açıklamasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haberi şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir tartışılan, seçmen bilgilerinin ellerinde olduğu, ilk kez oy kullanacak seçmen ile Suriye ve Afganistan doğumlu seçmen saylarını bildiklerine dair açıklamasını bizzat konunun birincil muhatabına sordum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, soruma çok açık cevaplar verdi. YSK Başkanı Akkaya, özetle şu ifadeleri kullandı:

HANGİ AMAÇLA ELDE ETTİ?

"Kemal Bey bu bilgileri bizden almadığına göre, kimden, nereden, hangi yolla ve ne amaçla elde etti? Kemal Bey 18 yaşını doldurmuş ve oy kullananların listesi var bizde diyor. Bizde henüz güncellenmiş liste yok, Sayın Kılıçdaroğlu neyi kastediyor?

ŞAİBE OLUŞTURMAYA HAKKI YOK

Hiç kimsenin seçim güvenliği konusunda şaibe ve soru işareti oluşturmaya hakkı yok, siyasileri sorumlu olmaya davet ediyoruz. YSK'da seçime girmeye hak kazanan her partinin bizde temsilcisi var ve biz tüm seçim süreçlerini onlarla birlikte şeffaf yürütüyoruz. Buna rağmen böyle bir tartışma oluşturulmasını doğru bulmuyoruz.

BİLGİLER GÜNCELLENMEDİ

Bizdeki seçmen listeleri, seçim kararı alındıktan sonra Vatandaşlık ve Nüfus Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilerle 18 yaşını doldurmuş, asker ve yükümlü olmayan kişilerden seçmen kütüğü oluşturulur. Seçim kararı alınmadığı için bizde güncellenmiş seçmen bilgileri yok. Sayın Kılıçdaroğlu buna rağmen neyi kastediyor tam olarak açıklaması gerekir."

BULANIK SUDA BALIK AVLAMASINLAR

Konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sordum. Bakan Soylu şunları söyledi: "Türkiye'de seçimler şeffaf, dünya standartları üzerinde gerçekleştirildi. Türkiye'ye gelen yabancı gözlemciler, seçimlere giren siyasi partilerin itirazı olmadı. CHP, AK Parti ile girdiği seçimlerde bu tür iddiaları gündeme getirdi. Bunun nedeni, yenilgiye meşruiyet oluşturmak ve karşı tarafın galibiyetine şaibe bulaştırmaya çalışmak. Kimse, bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Tek partili dönem kafasıyla hareket etmesinler."

FİŞLEME ANLAMI TAŞIYOR

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel ise şunları söyledi:"Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var demesi, yasa dışı bilgileri elde ettim anlamına gelir. YSK'da olmayan ama Kılıçdaroğlu'nda olan bilgi dediğiniz özel bilgidir, kişisel bilgidir. Bu fişleme anlamı taşıyor. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım 'Bu bilgilere neden ihtiyaç duyuyorsunuz, nasıl elde ettiniz' diye. Durum vahimdir." İçişleri Bakanlığı da kişisel verilerin hukuka aykırı temin edinilmesinin adli vaka olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız" açıklaması yapmıştı.

O SÖZLERİ İKİ KİŞİ TOPARLAYAMADI!

Kılıçdaroğlu'nun izahat gerektiren "Bizdeki seçmen bilgisi YSK'da yok" sözlerine Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'ndan açıklama geldi. Her iki isim de hemen hemen her partinin yaptığı bir çalışmayı anlatıp, "YSK'dan aldığımız verileri işliyoruz ve bir sonuca ulaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Yakupoğlu, bu verilerin seçime girmeye hak kazanan her partinin üzerinde çalışarak ulaşabileceğine dikkat çekerek, "CHP'nin bilgiişlem birimi YSK'dan alınan seçmen kütükleri verilerini geliştirilen yazılım programları sayesinde ayıklıyor. Kullandığımız farklı filtreleme programları ile bu verilerin çapraz kontrollerini yapıyoruz. Kontrolleri yaparken de YSK'dan aldığımız seçmen kütüklerinde olan seçmenin adı, soyadı, baba, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer adresi ve TC kimlik numarasını kullanıyoruz ve geçmişteki seçmen listeleri ile karşılaştırmasını yapıyoruz" diye konuştu. Adıgüzel de "Biz YSK verileriyle kalmıyoruz. 1 milyon 300 bin üyeyle bu verilerin tekrar seçmen listeleriyle birleştiriyoruz" dedi.

'İKİSİNİN SÖYLEDİĞİ AYNI ŞEY DEĞİL'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "YSK ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan partilerle paylaşıyor. YSK'den gelen ham verileri kontrol ediyoruz, Örgütlerimizden gelen bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nin yanlışlarını düzeltiyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu ile Öztrak'ın dedikleri aynı şey değildir. 'Veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda seçmen kaydını karıştırarak kendisine oy dahi veremediğini hatırlatan Çelik, "CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir" dedi.