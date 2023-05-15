15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44:00
YSK başkanı Ahmet Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Kaynak: TRT Haber
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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