VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim"
AB: Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksekliği büyük kazanım
TDT Gözlem Heyeti: Türkiye'deki seçimler açık, şeffaf ve uluslararası seçim standartlarına uygun
MHP'den 28 Mayıs mesajı
MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ı kutladı
15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44:00

YSK başkanı Ahmet Yener: Sayılmayan 400 bin oy var

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener seçim oy
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
Sevdikçe güzelleşiyorum

Sevdikçe güzelleşiyorum
Utangaç âşıklar

Utangaç âşıklar
Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım
Evlenen çiftlerin hep yanındayım

Evlenen çiftlerin hep yanındayım
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü
Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım

Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX