05 Nisan 2024 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 17:13:00
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
Kaynak: TRT Haber
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Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
AK Parti'nin Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde yeniden sayım talebi YSK tarafından reddedildi.
CHP'nin Samsun Bafra ilçesinde seçimler iptal edilsin ve yenilensin talebi reddedildi.
AK Parti'nin Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde yeniden sayım talebi YSK tarafından reddedildi.