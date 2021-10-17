Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

AA'da yer alan habere göre YPG/PKK'lı teröristler, Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgesindeki cephe hattına gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu sızma girişimi püskürtüldü.

Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda kayıp veren YPG/PKK'lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin, Mare ve Azez ilçe merkezlerine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

SURİYE MİLLİ ORDUSU: TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRIZ

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'de SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı.