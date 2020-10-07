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07 Ekim 2020 Çarşamba 16:37:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 16:37:00

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı!

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Yozgat'ta iki yük treni çarpıştı, kaza nedeniyle olay yerine sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Trenlerde sıkışan iki makinist kurtarılmaya çalışıyor.

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