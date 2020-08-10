YÖK duyurdu!.. Görevinden uzaklaştırıldı!

YÖK: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Dr. Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı
Kaynak: İHA
YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Bağ hakkında, öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
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