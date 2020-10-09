09 Ekim 2020 Cuma 20:06:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 20:06:00
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı
Kaynak: AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için bugünden itibaren 23 Ekim'e kadar başvuru alınacak.
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 23 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek. Başvurular, posta veya "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.
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